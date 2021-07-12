В символическую сборную худших игроков Евро-2020 попали сразу трое украинцев

Чемпионат Европы закончился победой сборной Италии над Англией в финале (1:1; 3:2 по пенальти), однако его итоги будут подводиться ещё очень и очень долго. К примеру, статистический портал WhoScored на своей странице в Твиттере опубликовал сборную худших игроков Евро-2020. В неё вошли только те футболисты, которые провели на турнире минимум 4 матча.

К сожалению для украинских поклонников футбола, в ней есть фамилии, не особо приятные для нас. Так, позицию правого защитника в столь "почётном" списке занял Александр Караваев с оценкой 6.26 (лучшая - 10).

Опорный полузащитник - Сергей Сидорчук, набравший 6.26 баллов.

Центральный нападающий, что крайне удивительно, Роман Яремчук с 6.56. Как говорится - и два гола, забитые в ворота Нидерландов и Северной Македонии, совершенно не спасли.

Также в списке экс-игрок киевского "Динамо" (2013-2017 годов) - хорват Домагой Вида. У центрального защитника "клетчатых" оценка 6.27.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Яремчук близок к переходу в лиссабонскую "Бенфику".

"Телеграф" напоминает, что в финале Евро-2020 было установлено сразу три уникальных достижения. Также не забываем, кто стал обладателем индивидуальных достижений на прошедшем турнире.