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В символическую сборную худших игроков Евро-2020 попали сразу трое украинцев

В символическую сборную худших игроков Евро-2020 попали сразу трое украинцев
09:42 Сегодня Телеграф Твиттер WhoScored Українська асоціація футболу

Чемпионат Европы закончился победой сборной Италии над Англией в финале (1:1; 3:2 по пенальти), однако его итоги будут подводиться ещё очень и очень долго. К примеру, статистический портал WhoScored на своей странице в Твиттере опубликовал сборную худших игроков Евро-2020. В неё вошли только те футболисты, которые провели на турнире минимум 4 матча. 

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К сожалению для украинских поклонников футбола, в ней есть фамилии, не особо приятные для нас. Так, позицию правого защитника в столь "почётном" списке занял Александр Караваев с оценкой 6.26 (лучшая - 10). 

Опорный полузащитник - Сергей Сидорчук, набравший 6.26 баллов. 

Центральный нападающий, что крайне удивительно, Роман Яремчук с 6.56. Как говорится - и два гола, забитые в ворота Нидерландов и Северной Македонии, совершенно не спасли.  

Также в списке экс-игрок киевского "Динамо" (2013-2017 годов) - хорват Домагой Вида. У центрального защитника "клетчатых" оценка 6.27.

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Ранее "Телеграф" сообщал, что Яремчук близок к переходу в лиссабонскую "Бенфику"

"Телеграф" напоминает, что в финале Евро-2020 было установлено сразу три уникальных достижения. Также не забываем, кто стал обладателем индивидуальных достижений на прошедшем турнире.

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Глеб Скрипченко
Автор: Глеб Скрипченко Журналист
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Все по теме:

Сборная Украины, Евро-2020, Роман Яремчук, Сергей Сидорчук, Александр Караваев.
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