От Педри до Роналду: индивидуальные награды Чемпионата Европы

В воскресенье, 11 июля, в Лондоне состоялся финальный матч Евро-2020, в котором сборная Италии обыграла сборную Англии - 1:1; 3:2 по пенальти. После игры стали известны обладатели всех индивидуальных достижений.

Лучшим игроком самого финального матча стал защитник "Ювентуса" и сборной Италии, забивший спасительный гол - Леонардо Бонуччи. К слову, после игры он повеселил журналистов на послематчевой пресс-конференции.

Лучшим игроком всего турнира, как мы сообщали ранее, стал другой итальянец - Джанлуиджи Доннарумма. Итальянский кипер стал обладателем одного из уникальных достижений, выиграв на турнире сразу две серии пенальти.

Лучший молодой игрок - 18-летний испанец Педри, который помимо прекрасной игры отличился и курьёзным автоголом на пару с вратарём Унаи Симоном.

Лучший бомбардир Евро-2020 - Криштиану Роналду, забивший на континентальном первенстве 5 мячей, из которых 3 с пенальти. На счету португальца 5 мячей, столько же у чеха Патрика Шика, но Роналду обошёл его по дополнительным показателям, отдав и одну голевую передачу.

Лучший ассистент - швейцарец Стивен Цубер, сделавши 4 результативные передачи, 3 из которых - в игре против турков.

Ранее "Телеграф" сообщал, что УЕФА планирует ещё сильнее расширить Чемпионат Европы.