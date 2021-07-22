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КуПС - "Ворскла": где и когда смотреть матч Лиги конференций

КуПС - "Ворскла": где и когда смотреть матч Лиги конференций
Обновлено 12:27 Сегодня Телеграф Фото: ФК Ворскла

В четверг, 22 июля, полтавская "Ворскла" первой из украинских команд стартует в еврокубках сезона 2021/22. Свой первый поединок полтавчане проведут в финском Куопио, где сыграют против местного ФК КуПС. Начало поединка, который состоится на стадионе " Куопион Кескускентт", запланировано на 19:00 по киевскому времени.

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В прямом эфире матч второго отборочного раунда Лиги конференций сезона 2021/22 покажет телеканал "Футбол 2", а также медиасервис oll.tv (требуется подписка, - прим. ред.). У нас на сайте оперативно появятся видео голов и лучших моментов поединка.

Отметим, ответная игра между командами состоится через неделю в Полтаве. Примечательно, что уже известен потенциальный соперник команд в третьем отборочном раунде еврокубка. По результатам жеребьевки, что прошла накануне, победитель противостояния КуПС - "Ворскла" в следующем раунде Лиги конференций сыграет с победителем дуэли  "Астана" (Казахстан) / "Арис" (Греция). Матчи этой стадии пройдут 5 и 12 августа.

Ранее "Телеграф" сообщал, что определился первый соперник "Шахтера" в квалификации Лиги чемпионов.

С форматом нового еврокубка - Лиги конференций можно ознакомиться у нас на сайте.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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ФК Ворскла, Футбол, Лига конференций, ФК КуПС.
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