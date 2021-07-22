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КуПС - "Ворскла": букмекеры оценили шансы украинской команды в Лиге конференций

КуПС - "Ворскла": букмекеры оценили шансы украинской команды в Лиге конференций
Обновлено 12:52 Сегодня Телеграф

В четверг, 22 июля, "Ворскла" стартует в еврокубках. Противостоять команде Юрия Максимова во втором отборочном раунде Лиги конференций сезона 2021/22 будет финский КуПС. Накануне первого матча, что пройдет в Финляндии, букмекеры оценили шансы команд.

Курс на Север: Украина стартует в еврокубках матчем против местного "КуПСа"

По мнению специалистов, хозяева являются небольшими фаворитами первой игры. На успех КуПСа можно сделать ставку с коэффициентом 2,32 ( вероятность 43%), а на триумф "Ворсклы" - 3,20 (31%). Ничья также маловероятна - 3,20 (31%). Тем не менее именно полтавчане являются фаворитами двухматчевой дуэли. Выход команды Максимова в следующий раунд оценивается в 1,58 (63%), а подобный успех финнов - в 2,29 (43%).

Прогноз букмекеров на первый матч 2-го квалификационного раунда Лиги конференций КуПС - "Ворскла":

  • Пари-Матч: (победа Купса 2,26 - ничья 3,15 - победа "Ворсклы" 3,20)
  • Фаворит: ( 2,32 -3,20 - 3.15)
  • William Hill: (2,25 - 3,10 - 3,20)

Ранее "Телеграф" сообщал, где и во сколько смотреть матч КуПС - "Ворскла" в прямом эфире в Украине, а также рассказывал о формате Лиги конференций.

Напомним, накануне состоялась жеребьевка третьего квалификационного раунда ЛК, в ходе которой определился потенциальный соперник "Ворсклы" (если полтавчане пройдут КуПС, - прим. ред.).

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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ФК Ворскла, Футбол, Лига конференций, ФК КуПС.
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