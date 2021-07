Футбольный клуб будет играть в прозрачной форме

Небольшая английская команда "Бидейл" из одноименного городка из Северного Йоркшира сумела удивить общественность. Клуб презентовал прозрачную форму, в которой собирается выступать в сезоне 2021/22.

Дизайнеры решили шокировать любителей футбола и явили миру прозрачную форму. Примечательно, что на экипировке добавлены стрелочки, которые указывают на район паха. Также на амуниции есть надпись: "Не забудь провериться". Таким образом английский коллектив хочет привлечь внимание общественности к проблемам рака простаты и рака яичек. Ожидается, что данная форма будет побуждать мужчин проходить осмотр у врачей.

Фото новой формы "Бидейла", который выступает в 11-й лиге английской футбольной пирамиды и является любительским клубом, доступна в сети:

Check your kit! @AFCBedale has gone transparent for the 'let's be clear about male cancer campaign'. The world's first see-through kit is raising awareness of 2 big killers in men - prostate & testicular cancer. The @heckfood logo has been swapped for CHECK!@shedpr@glensnap pic.twitter.com/xdnBkWftP7

— Julia Bradbury (@JuliaBradbury) July 21, 2021