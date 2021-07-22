Скачать
Четверг, 22.07.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Токио-2020
КуПС - "Ворскла": где и когда смотреть матч Лиги конференций
КуПС - "Ворскла": где и когда смотреть матч Лиги конференций
В Британии футболисты втирали банан в одежду одноклубника
В Британии футболисты втирали банан в одежду одноклубника
На сайте Олимпийских игр Крым отделен границей от Украины (фото)
На сайте Олимпийских игр Крым отделен границей от Украины (фото)
Известный футболист получил жуткую травму на Олимпиаде в Токио (видео)
Известный футболист получил жуткую травму на Олимпиаде в Токио (видео)

Алиев в новом клипе наехал на УАФ (видео)

Алиев в новом клипе наехал на УАФ (видео)
14:04 Сегодня Телеграф Фото: Кадр из видео

Известный украинский футболист Александр Алиев опубликовал свой второй клип на канале "Кент" в YouTube. В нем бывший полузащитник "Динамо" и сборной Украины наехал на судейский корпус Украинской ассоциации футбола (УАФ), который с 2015 года возглавляет итальянский специалист Лучано Лучи. Также экс-игрок высмеял главу комитета этики и честной игры Франческо Баранку.

Алиев высмеял Шевчука, припомнив его слова о пьяном ДТП с участием игрока "Шахтера" (видео)

"Кенты, ловите мой новый клип. Ответ так званым итальянским функционерам из Дома футбола - Лучано Лучи и Франческо Баранке. Я вас предупреждал! Займитесь футболом! Один отвечает за судей, точнее не отвечает. Второй - возглавляет комитет этики и честной игры - и пишет письма людям со штрафами", - написал Алиев под видео.

Внимание: на видео присутствует ненормативная лексика:

"Телеграф" напоминает, что первый клип Алиева раскритиковали из-за обилия нецензурной лексики. В частности, УАФ обратилась к экс-футболисту и детскому тренеру с претензией, что своими текстами он порочит украинский футбол. Видимо, Алиев во втором клипе решил ответить футбольным чиновникам. 

Ранее Александр объяснил, почему бил жену.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 200

Все по теме:

Александр Алиев, Футбол, УАФ, Лучано Лучи.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Защитник "Шахтера" женился на известной модели: фото и видео со свадьбы
02 Пробежать "Долину Смерти" и выжить: украинец стал вторым на самом сложном ультрамарафоне мира (фото)
03 КуПС - "Ворскла": где и когда смотреть матч Лиги конференций
04 Усик получил бой мечты с Джошуа: победа принесет украинцу славу Кличко
05 Олимпиада: онлайн-трансляция церемонии открытия Игр в Токио
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь