Алиев в новом клипе наехал на УАФ (видео)

Известный украинский футболист Александр Алиев опубликовал свой второй клип на канале "Кент" в YouTube. В нем бывший полузащитник "Динамо" и сборной Украины наехал на судейский корпус Украинской ассоциации футбола (УАФ), который с 2015 года возглавляет итальянский специалист Лучано Лучи. Также экс-игрок высмеял главу комитета этики и честной игры Франческо Баранку.

"Кенты, ловите мой новый клип. Ответ так званым итальянским функционерам из Дома футбола - Лучано Лучи и Франческо Баранке. Я вас предупреждал! Займитесь футболом! Один отвечает за судей, точнее не отвечает. Второй - возглавляет комитет этики и честной игры - и пишет письма людям со штрафами", - написал Алиев под видео.

Внимание: на видео присутствует ненормативная лексика:

"Телеграф" напоминает, что первый клип Алиева раскритиковали из-за обилия нецензурной лексики. В частности, УАФ обратилась к экс-футболисту и детскому тренеру с претензией, что своими текстами он порочит украинский футбол. Видимо, Алиев во втором клипе решил ответить футбольным чиновникам.

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