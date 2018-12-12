Цуренко сразилась с колумбийцем перед началом сезона

Новости спорта: Леся Цуренко поспарринговала в Риме с 492-й ракеткой мира в рамках подготовки к будущему сезону.

27-я ракетка мира Леся Цуренко продолжает подготовку к новому сезону в Риме. В среду украинка спарринговала с 492-й ракеткой мира колумбийцем Кристианом Родригесом, о чем сообщила на своей странице в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Thanks for practice @_cristianrodriguezs #tennispractice @lottosport @rometennisacademy2018 Публикация от Lesia Tsurenko (@lesiatsurenko) 12 Дек 2018 в 3:52 PST

Недавно Цуренко в Италии провела фотосессию с итальянским теннисистом Маттео Берреттини.

Цуренко начнет сезон на турнире в Брисбене на турнире серии Premier. Вместе с тремя другими украинками она заявлена в основную сетку Australian Open.