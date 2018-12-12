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Цуренко сразилась с колумбийцем перед началом сезона

Цуренко сразилась с колумбийцем перед началом сезона
22:17 Сегодня Телеграф xsport.ua

Новости спорта: Леся Цуренко поспарринговала в Риме с 492-й ракеткой мира в рамках подготовки к будущему сезону.

27-я ракетка мира Леся Цуренко продолжает подготовку к новому сезону в Риме. В среду украинка спарринговала с 492-й ракеткой мира колумбийцем Кристианом Родригесом, о чем сообщила на своей странице в Instagram.

 
 
 
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Thanks for practice @_cristianrodriguezs  #tennispractice @lottosport @rometennisacademy2018

Публикация от Lesia Tsurenko (@lesiatsurenko)

Теннис: женщинам разрешили играть в леггинсах

Недавно Цуренко в Италии провела фотосессию с итальянским теннисистом Маттео Берреттини.

Цуренко начнет сезон на турнире в Брисбене на турнире серии Premier. Вместе с тремя другими украинками она заявлена в основную сетку Australian Open.

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Леся Цуренко, Теннис, Теннисистка.
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