Цуренко сразилась с колумбийцем перед началом сезона

27-я ракетка мира Леся Цуренко продолжает подготовку к новому сезону в Риме. В среду украинка спарринговала с 492-й ракеткой мира колумбийцем Кристианом Родригесом, о чем сообщила на своей странице в Instagram.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Thanks for practice @_cristianrodriguezs #tennispractice @lottosport @rometennisacademy2018
Недавно Цуренко в Италии провела фотосессию с итальянским теннисистом Маттео Берреттини.
Цуренко начнет сезон на турнире в Брисбене на турнире серии Premier. Вместе с тремя другими украинками она заявлена в основную сетку Australian Open.