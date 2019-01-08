Новости спорта: Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса снялась с турнира в Сиднее из-за травмы.

Экс-первая ракетка мира испанка Гарбинье Мугуруса снялась с турнира в Сиднее перед вторым кругом против Кики Бертенс. Причиной называется болезнь желудочно-кишечного тракта.

Бертенс автоматически проходит в четвертьфинал и сыграет с победительницей матча между Слоун Стивенс и Юлией Путинцевой.

Напомним, ранее сообщалось, что украинцы Сергей Стаховский и Марта Костюк уверенно стартовали в квалификации к Australian Open.

Вчера Украина объявила состав на ближайшие матчи Кубка Федерации. Впервые за долгое время украинки выступят сильнейшим составом.