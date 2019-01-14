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Федерер с легкой победы начал защиту титула на Australian Open

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Федерер с легкой победы начал защиту титула на Australian Open
16:21 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Третья ракетка мира Роджер Федерер разобралась с представителем Узбекистана на старте Australian Open.

Швейцарец Роджер Федерер (3) не испытал серьёзных проблем в матче первого раунда Открытого чемпионата Австралии против теннисиста из Узбекистана Дениса Истомина — 6:3, 6:4, 6:4.

Продолжительность матча составила 1 час 59 мину т.По ходу матча третья ракетка мира совершила 14 подач навылет, 2 раза допустил ошибку при вводе мяча в игру и выиграл 3 гейма на приеме. Денис же забил 4 эйса, допустил одну двойную ошибку, а также не наработал ни на один брейк-поинт.

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Следующим соперником 37-летнего швейцарца станет представитель Великобритании Даниэль Эванс, который ранее оказался сильнее японца Тацума Ито.

Напомним, что Федерер является действующим чемпионом Открытого чемпионата Австралии — в прошлогоднем финале он оказался сильнее хорвата Марина Чилича. Турнир завершится 27 января.

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