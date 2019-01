Федерер с легкой победы начал защиту титула на Australian Open

Швейцарец Роджер Федерер (3) не испытал серьёзных проблем в матче первого раунда Открытого чемпионата Австралии против теннисиста из Узбекистана Дениса Истомина — 6:3, 6:4, 6:4.

Продолжительность матча составила 1 час 59 мину т.По ходу матча третья ракетка мира совершила 14 подач навылет, 2 раза допустил ошибку при вводе мяча в игру и выиграл 3 гейма на приеме. Денис же забил 4 эйса, допустил одну двойную ошибку, а также не наработал ни на один брейк-поинт.

Следующим соперником 37-летнего швейцарца станет представитель Великобритании Даниэль Эванс, который ранее оказался сильнее японца Тацума Ито.

Make it 15 straight #AusOpen wins for the champ @rogerfederer def. Istomin 6-3 6-4 6-4. pic.twitter.com/LK08aifDcP

— #AusOpen (@AustralianOpen) 14 января 2019 г.