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Свитолина - Голубич: прогноз на матч Australian Open

Свитолина - Голубич: прогноз на матч Australian Open
19:44 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Элина Свитолина начнет свои выступления на первом мэйджоре в сезоне – Открытом чемпионате Австралии по теннису.

Седьмая ракетка мира Элина Свитолина в стартовом раунде Открытого чемпионата Австралии по теннису сыграет против представительницы Швейцарии Виктории Голубич.

Букмекеры, ожидаемо, отдают предпочтение украинской спортсменке.

Так, ставки на победу Элины принимаются с коэффициентом 1,11. Успех ее соперницы оценивается в 7,3.

Добавим, что это первая очная встреча между теннисистками – никогда ранее они не встречались.

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Напомним, что матч первого круга Свитолина – Голубич запланирован на вторник, 15 января. Ориентировочное начало встречи – в 7:30 по киевскому времени.

Напомним в основной сетке Australian Open выступает 4 украинских теннисистки. Леся Цуренко обыграв россиянку уже пробилась во второй круг соревнований в Австралии.

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Элина Свитолина, Теннис, Australian Open, Новости тенниса.
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