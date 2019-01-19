Ястремская - о матче против Серены Уильямс на Australian Open

Новости спорта: Юная украинская теннисистка Даяна Ястремская прокомментировал свой матч против Серены Уильямс на Australian Open.

Украинская теннисистка Даяна Ястремская прокомментировала поражение от Серены Уильямс в 3-м раунде Australian Open. Украинка призналась, что сильно нервничала во время матча.

«Перед матчем я чувствовала себя хорошо и настраивалась, как на обычный матч. Но когда я вышла на корт, все кардинально изменилось. Я увидела болельщиков, увидела Серену, это было дополнительное давление на меня. Все хорошо, играть против нее это отличный опыт», — цитирует украинку Metro.co.uk.

Ястремской было приятно, что Уильямс поддержала ее после матча.

«Серена – хороший человек. Было очень приятно слышать от нее эти слова, что я молода и у меня хорошее будущее. Если она так думает, то, возможно, так и есть».

В первых двух раундах Australian Open Ястремская обыграла австралийку Саманту Стосур и представительницу Испании Карлу Суарес Наварро.

После удачного выступления на турнире украинка поднимется в список первых 50 теннисисток мира в рейтинге WTA.