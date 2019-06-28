Украинка Ястремская пробилась в 1/4 финала парного разряда на турнире в Истборне

Новости спорта: Даяна Ястремская

Украинско-белорусский дуэт Даяна Ястремская - Арина Соболенко пробился в четвертьфинал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) серии Premier в Истборне (Великобритания) с общим призовым фондом $998,7 тыс.

В первом круге парного разряда Ястремская и Соболенко со счетом 6:4, 2:6, 10:1 обыграли посеянных под вторым номером австралийку Саманту Стосур и китаянку Чжан Шуай.

За выход в полуфинал британского турнира Ястремская и Соболенко встретятся с румынско-немецким тандемом Михаэла Бузэрнеску - Анна-Лена Фридзам.