Свитолина: Всегда рада играть перед китайскими болельщиками

Новости спорта:Свитолина выразила благодарность болельщикам в Ухане.

Третья ракетка мира Элина Свитолина прокомментировала победу над испанкой Гарбинье Мугурусой (7:5, 6:2).

"Чувствую себя хорошо. Очень счастлива вернуться в Ухань. Я всегда рада шансу сыграть перед китайскими болельщиками. Буду готовиться к следующим матчам.

Я ожидала тяжелого матча, поэтому старалась играть за каждое очко, как за последнее. Это очень важно в таких тяжелых встречах. Очень неплохой матч получился, мы обе бились за каждый мяч из последних сил", – сказала Свитолина.

Следующей соперницей Свитолиной на турнире в Ухане станет россиянка Светлана Кузнецова.