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Украинец вышел в 1/4 престижного теннисного турнира

Украинец вышел в 1/4 престижного теннисного турнира
12:53 Сегодня Телеграф Большой теннис Украины Фото: Большой теннис Украины

Новости спорта:Илья Марченко вышел в четвертьфинал турнира в Казахстане

В 1/8 финала турнира ATP Challenger Tour с призовым фондом $54,160 Марченко в двух сетах (6:4, 6:2) уверенно разобрался с 311-й ракеткой мира из России Теймуразом Габашвили.

Марченко в каждом сете сделал по два брейка, чем с запасом компенсировал один неудачный гейм на своей подаче.

Игра продолжалась чуть больше часа.

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За путевку в полуфинал Nur-Sultan Challenger Марченко сыграет с еще одним россиянином – 340-м в мире Константином Кравчуком, который в 1/8 финала неожиданно обыграл 4-го сеяного Илью Ивашко (1:6, 6:3, 6:2).

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Теннис, Илья Марченко, Новости тенниса, ITF, Теннис Украины.
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