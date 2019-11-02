Свитолина: Оставлю силы, чтобы снова выиграть Кубок

Новости спорта:Украинская теннисистка Элина Свитолина прокомментировала выход в финал.

На Итоговом турнире украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в финал, одолев Белинду Бенчич, которая не смогла продолжить борьбу в третьем сете.

"Тяжело проводить матч и видеть, как твоя соперница заканчивает борьбу отказом из-за травмы. Это конец сезона, престижный турнир и все хотят выступить хорошо. Надеюсь, Бенчич вернется здоровой и более сильно".

"На этом турнире я ожидала, что будет тяжело, ведь это последнее соревнование года, а завтра будет последний матч года. Наконец-то. Оставлю силы, чтобы снова выиграть Кубок", - сказал Свитолина.

Украинка получит возможность защитить титул.