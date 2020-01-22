Людмила Киченок зачехлила ракетку на старте парного разряда Australian Open

Новости спорта:Украинско-китайский дуэт безуспешно выступил на австралийских кортах.

Australian Open продолжает поглощать украинок. Людмила Киченок в паре с китаянкой Ян Чжаосюань проиграла в первом раунде парного разряда австралийского турнира.

Обидчицами украинско-китайской пары стали теннисистки из Австралии Мэддисон Инглис и Кайла Макфи. Встреча завершилась в двух сетах.

В первом австралийки обыграли Киченок и Чжаосюань со счетом 6:4, а во втором успешно закрыли игру — 6:1.

Сегодня в парном разряде Australian Open стартует Катерина Козлова, а завтра выступят Надежда Киченок, Даяна Ястремская и Катерина Бондаренко.

В одиночном разряде борьбу за трофей среди украинок продолжает лишь Элина Свитолина, в то время как в первом раунде оступились Ястремская, Козлова, Бондаренко и Цуренко.