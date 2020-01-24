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Свитолина станет четвертой ракеткой мира после Australian Open

Свитолина станет четвертой ракеткой мира после Australian Open
14:02 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Элина Свитолина после обновления рейтинга WTA выйдет на четвертое место, подвинув Наоми Осаку.

Украинская теннисистка Элина Свитолина после обновления рейтинга WTA выйдет на четвертое место, подвинув Наоми Осаку.

Японка в прошлом году выиграла Australian Open, обыграв в финале Петру Квитову, но сегодня на стадии третьего раунда Осака проиграла 15-летней американке Кори Гауфф.

Поражение Осаки отбросит ее минимум на 5 ступеней в рейтинге WTA, а ее четвертое место займет украинка Элина Свитолина, в данный момент занимающая 5-ю строчку.

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Свитолина на нынешнем Australian Open преодолела уже два раунда, победив британку Кэти Бултер (6:4, 7:5) и американку Лорен Дэвис (6:2, 7:6).

Завтра первая ракетка Украины проведет матч третьего круга против испанской теннисистки Гарбинье Мугурусы (№32).

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Элина Свитолина, WTA, Теннис, Новости тенниса.
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