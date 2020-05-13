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Свитолина вошла в топ-10 теннисисток за последние 10 лет

Свитолина вошла в топ-10 теннисисток за последние 10 лет
21:20 Сегодня Телеграф ua-football.com

Новости спорта:В десятку лучших теннисисток последних лет по версии WTA вошла и украинка Элина Свитолина.

Официальный сайт WTA опубликовал рейтинг теннисисток, которым удалось набрать наибольшее количество очков начиная с сезона-2010.

Возглавила рейтинг американка Серена Уильямс. На втором месте расположилась представительница Чехии Петра Квитова. Замкнула лидирующую тройку румынка Симона Халеп.

В топ-10 также вошли Анжелика Кербер (Германия), Виктория Азаренко (Беларусь), Каролина Плишкова (Чехия), Саманта Стосур (Австралия), Элина Свитолина (Украина), Гарбинье Мугуруса (Испания) и Винус Уильямс (США).

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Элина Свитолина, WTA, Теннис, Новости тенниса.
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