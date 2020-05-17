Стаховский надеется, что большие турниры все-таки будут сыграны в 2020 году

Новости спорта:Украинец Сергей Стаховский вернется на корт уже в мае.

Первая ракетка Украины Сергей Стаховский рассказал Tennis World USA о своих ожиданиях по поводу возобновления сезона:

"Если мы говорим о прогнозах на остаток сезона, то надеемся, что он возобновится. Я действительно надеюсь, что в этом году еще будут сыграны большие турниры.

Это правда, что сейчас сложно тренироваться, непросто сохранять мотивацию, пока у тебя нет цели. Так будет, пока мы не узнаем, как долго будет продолжаться эта пауза. Пока мы не знаем, к какому турниру готовиться".

Напомним, Стаховский вернется на корт в конце мая.