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Звезды украинского спорта в вышиванках (Фото)

Чарльстон примет женский турнир в июне

Чарльстон примет женский турнир в июне
14:46 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта:Матчи стартуют 23 июня и пройдут без зрителей.

23 июня в амеркианском городе Чарльстон состоится женский выставочный турнир в формате Кубка Лэйвера.

16 теннисток сформируют 4 команды. Среди участниц - четыре победительницы турниров Grand Slam, сообщает Теннисный портал Украины.

Свое участие в соревнованиях подтвердили известные теннисистки Слоун Стивенс, София Кенин, Бьянка Андрееску, Виктория Азаренко, Аманда Анисимова, Моника Пуиг, Айла Томлянович, Даниэль Коллинз, Элисон Риск, Шелби Роджерс, Бетани Маттек-Сэндс, Дженнифер Брэйди, Лейла Фернандес, Эжени Бушар, Эмма Наварро.

Звезды украинского спорта в вышиванках (Фото)

Напомним, что теннисные соревнования ATP, WTA и ITF приостановлены из-за пандемии коронавируса до конца июля.

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АТР, Теннис, Новости тенниса, Слоун Стивенс.
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