Чарльстон примет женский турнир в июне

23 июня в амеркианском городе Чарльстон состоится женский выставочный турнир в формате Кубка Лэйвера.
16 теннисток сформируют 4 команды. Среди участниц - четыре победительницы турниров Grand Slam, сообщает Теннисный портал Украины.
Свое участие в соревнованиях подтвердили известные теннисистки Слоун Стивенс, София Кенин, Бьянка Андрееску, Виктория Азаренко, Аманда Анисимова, Моника Пуиг, Айла Томлянович, Даниэль Коллинз, Элисон Риск, Шелби Роджерс, Бетани Маттек-Сэндс, Дженнифер Брэйди, Лейла Фернандес, Эжени Бушар, Эмма Наварро.
Напомним, что теннисные соревнования ATP, WTA и ITF приостановлены из-за пандемии коронавируса до конца июля.