Свитолина проиграла Голубич на выставочном турнире в Швейцарии

В "розовой группе" Элина (№5 WTA) проиграла Виктории Голубич (123) из Швейцарии - 3:6, 1:6.
В предыдущих поединках Свитолина провела со швейцарскими теннистками две игры: уступила Симоне Вальтерт (284) - 2:6, 5:7 и победила Штефани Фёгеле (109) - 3:6, 6:3, 10:7.
В "черной группе" турнира, который проходит в городе Монтре, играют Ига Свёнтек (Польша, 49), Жиль Тайхманн (Швейцария, 63), Леони Кунг (Шаейцария, 155) и Конни Перрен (Швейцария, 254).
Ранее сообщалось, что Ролан Гаррос-2020 пройдет с болельщиками, однако будут ограничения.