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Свитолина проиграла Голубич на выставочном турнире в Швейцарии

Свитолина проиграла Голубич на выставочном турнире в Швейцарии
Обновлено 21:56 Сегодня Телеграф Укринформ
Первая "ракетка" Украины Элина Ситолина проиграла в своем третьем матче на выставочном турнире в Швейцарии Elle Spirit Open.

В "розовой группе" Элина (№5 WTA) проиграла Виктории Голубич (123) из Швейцарии - 3:6, 1:6.

В предыдущих поединках Свитолина провела со швейцарскими теннистками две игры: уступила Симоне Вальтерт (284) - 2:6, 5:7 и победила Штефани Фёгеле (109) - 3:6, 6:3, 10:7.

В "черной группе" турнира, который проходит в городе Монтре, играют Ига Свёнтек (Польша, 49), Жиль Тайхманн (Швейцария, 63), Леони Кунг (Шаейцария, 155) и Конни Перрен (Швейцария, 254).

Ранее сообщалось, что Ролан Гаррос-2020 пройдет с болельщиками, однако будут ограничения.

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Все по теме:

Теннис, Элина Ситолина, Виктории Голубич.

Автор:

Телеграф
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