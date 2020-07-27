Свитолина поразила элегантным нарядом на отдыхе в Италии (Фото)

Первая ракетка Украины Элина Свитолина продолжает радовать своих поклонников снимками со своего отдыха.

Напомним, Элина путешествует на яхте по Французской и Итальянской Ривьере и охотно делает фотоотчеты для своих болельщиков.

"День третий", - подписала пост на своей страничке в Instagram украинка, прикрепив несколько снимков и видео с отдыха в Портофино, что находится в Итальянской Ривьере. Свитолина для "фотосессии" надела сине-белое летнее платье и прогулялась по живописным местам портового городка:

Посмотреть эту публикацию в Instagram Day III. Публикация от Elina Svitolina (@elisvitolina) 27 Июл 2020 в 10:17 PDT

Ранее Элина показала, как прошел ее первый и второй день отдыха на Лазурном берегу.