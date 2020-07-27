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Свитолина поразила элегантным нарядом на отдыхе в Италии (Фото)

Свитолина поразила элегантным нарядом на отдыхе в Италии (Фото)
Обновлено 22:59 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм
Первая ракетка Украины Элина Свитолина продолжает радовать своих поклонников снимками со своего отдыха.

Напомним, Элина путешествует на яхте по Французской и Итальянской Ривьере и охотно делает фотоотчеты для своих болельщиков. 

"День третий", - подписала пост на своей страничке в Instagram украинка, прикрепив несколько снимков и видео с отдыха в Портофино, что находится в Итальянской Ривьере. Свитолина для "фотосессии" надела сине-белое летнее платье и прогулялась по живописным местам портового городка:

 
 
 
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Day III.

Публикация от Elina Svitolina (@elisvitolina)

Ранее Элина показала, как прошел ее первый и второй день отдыха на Лазурном берегу.

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Элина Свитолина, Теннис.

Автор:

Телеграф
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