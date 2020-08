ATP обновила теннисный календарь на 2020 год

Первым теннисным турнирном после возобновления сезона станет Western and Southern open в Цинциннати (перенесен в Нью-Йорк, прим. ред.). После него состоится турнир Большого шлема US Open-2020.

В сентябре любителей тенниса ожидают соревнования в Кицбюэле, Риме, Гамбурге, а также в Париже, где состоится Ролан Гаррос-2020. В октябре пройдут турниры в Санкт-Петербурге, Москве, Антверпене и Вене. В ноябре состоятся соревнования в Париже и Софии, а завершится тур Итоговым турниром в Лондоне, начало которого запланировано на 15 ноября.

Расписание теннисный турниров ATP на 2020 год

The ATP has issued further updates to the 2020 Tour calendar, setting a provisional schedule for the remainder of the regular season

