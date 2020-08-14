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ATP обновила теннисный календарь на 2020 год

ATP обновила теннисный календарь на 2020 год
Обновлено 19:44 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт
Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) обновила календарь турниров на 2020 год. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Первым теннисным турнирном после возобновления сезона станет Western and Southern open в Цинциннати (перенесен в Нью-Йорк, прим. ред.). После него состоится турнир Большого шлема US Open-2020.

В сентябре любителей тенниса ожидают соревнования в Кицбюэле, Риме, Гамбурге, а также в Париже, где состоится Ролан Гаррос-2020. В октябре пройдут турниры в Санкт-Петербурге, Москве, Антверпене и Вене. В ноябре состоятся соревнования в Париже и Софии, а завершится тур Итоговым турниром в Лондоне, начало которого запланировано на 15 ноября.

Расписание теннисный турниров ATP на 2020 год

 Ранее Новак Джокович подтвердил свои намерения принять участие на US Open-2020.

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Все по теме:

Новак Джокович, Теннис, ATP.

Автор:

Телеграф
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