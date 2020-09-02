Серена Уильямс установила рекорд US Open

И второй из сестер Уиьямс удалось установить рекорд.

23-кратная победительница турниров «Большого шлема» американка Серена Уильямс, обыгравшая в стартовом раунде Открытого чемпионата США соотечественницу Кристи Анн со счётом 7:5, 6:3, установила рекорд турнира по количеству выигранных матчей для женщин в Открытой эре. Для бывшей первой ракетки мира это 102-я победа на US Open. По этому показателю она обошла Крис Эверт (101), сообщает ESPN.

Во втором круге Уильямс сыграет с представительницей России Маргаритой Гаспарян.

Серена Уильямс — шестикратная победительница US Open в одиночном разряде (в последний раз — в 2014 году). Кроме того, она дважды выигрывала Открытый чемпионат США в парном разряде. Турнир «Большого шлема» в Нью-Йорке завершится 14 сентября.