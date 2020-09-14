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Свитолина сыграет против россиянки на турнире в Риме

Свитолина сыграет против россиянки на турнире в Риме
Обновлено 16:29 Сегодня Телеграф Укринформ
Свитолина получила первую соперницу на турнире WTA в Риме.

Первая "ракетка" Украины Элина Свитолина встретится с россиянкой Анастасией Павлюченковой во втором круге турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) серии Premier 5 в Риме (Италия) с призовым фондом $2,098 млн.

В первом круге Павлюченкова в трех сетах взяла верх над китаянкой Чжан Шуай - 6:4, 6:7 (5:7), 6:1.

Отметим, что Свитолина (№6 рейтинга WTA) получила в Риме 4-й номер "посева". Павлюченкова занимает 36-е место в мировой классификации.

16 сентября соперницы проведут пятый очный поединок. Пока Свитолиной удалось лишь раз обыграть россиянку - в сентябре 2016 года в Токио (7:6 (7:5), 6:4).

Напомним, Свитолина выигрывала римский турнир в 2018 и 2019 годах.

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Все по теме:

Элина Свитолина, WTA, Теннис.

Автор:

Телеграф
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