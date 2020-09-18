Свитолина выбила вторую россиянку на турнира в Риме (Видео)

Первая ракетка Украины Элина Свитолина пробилась в четвертьфинал теннисного турнира, что проходит на кортах столицы Италии.

Сегодня, 18 сентября, на теннисном турнире в Риме состоялись матчи третьего раунда, в частности украинка Элина Свитолина в двух партиях обыграла россиянку Светлану Кузнецову 7:6(6), 6:4.

Кузнецова (№ 38 WTA) сумела навязать шестой ракетке мира мощное сопротивление в первом сете, доведя игру до тай-брейка, в котором все же преуспела украинка. Но во второй партии Элина, сделав два брейка, довела привела игру до логичного конца.

Таким образом, Элина вышла в четвертьфинал турнира, где сыграет с победительницей противостояния Маркеты Вондроушовой (Чехия) и Полоны Херцог (Словения), который играют сейчас. Отметим, в предыдущем раунде турнира украинка обыграла еще одну представительницу РФ Анастасию Павлюченкову.

Ранее Телеграф сообщал, что из борьбы на Открытом чемпионате Италии выбыла украинка Даяна Ястремская. В третьем круге наша спортсменка не сумела переиграть вторую ракетку мира Симону Халеп.