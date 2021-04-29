Свитолина умудрилась проиграть Тайхман на старте турнира в Мадриде (видео)

Первая ракетка Украины и пятый номер WTA Элина Свитолина неудачно стартовала на грунтовом турнире в Мадриде.

Украинка в трехсетовом поединке, который длился более двух с половиной часов, проиграла 40-й ракетке мира швейцарке Жиль Тайхман. Примечательно, что Элина не реализовала шесть матчболов по ходу встречи. Итоговый счет - 6:2, 4:6, 6:7(5).

Видеообзор матча Элина Свитолина - Жиль Тайхман:

"Телеграф" напоминает, что недавно именно Свитолина принесла сборной Украины победу над Японией в матче плей-офф Кубка Билли Джин Кинг.

Ранее Элина согласилась выйти замуж за топового французского теннисиста Гаэля Монфиса. К слову, француз порадовал украинку не только кольцом.