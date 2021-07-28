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Свитолина раскрыла секрет своего успеха на Олимпийских играх

Свитолина раскрыла секрет своего успеха на Олимпийских играх
Обновлено 11:56 Сегодня Телеграф Фото: НОК Украины

Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина, которая сумела пробиться в полуфинал Олимпийских игр в Токио, прокомментировал свою победу в матче 1/4 финала против итальянки Камилы Джорджи.

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Слова Свитолиной передает официальный сайт НОК Украины.

По словам Элины, решающую роль в ее победе над Джорджи сыграла команда, которая помогла украинке восстановиться после трех изнуряющих поединков на Олимпиаде. Свитолина поведала, что хорошо знакома с итальянкой, а потому знала, чего ожидать от соперницы на корте. Кроме того, первая ракетка Украины считает, что в поединке 1/2 финала с чешкой Маркетой Вондрушовой ее ожидает еще один тяжелый матч, а решающую роль в потенциальном успехе сыграет физическая форма.

"Рада, что смогла справиться сегодня, ведь вчера была очень сложная игра и пришлось потратить много энергии на протяжении последних трех матчей. Благодарна нашей команде, которая упорно работала, чтобы помочь мне восстановиться и подойти к встрече в хорошей форме", - рассказала Элина.

"Телеграф" напоминает, что в четвертьфинале олимпийского турнира Элина переиграла Джорджи со счетом 4:6, 4:4, в третьем круге украинка обыграла гречанку Марию Саккари со счетом 7:5, 3:6, 4:6. Во втором круге украинка оказалась сильнее  австралийки Айлы Томлянович, обыграв соперницу со со счетом 4:6, 6:3, 6:4, а в первом раунде шестой номер WTA выбила немку Лауру Зигемунд - 3:6, 7:5, 4:6.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Олимпийские игры, Элина Свитолина, Олимпиада, Теннис, Токио-2020.
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