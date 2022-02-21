Тормозит Android? 8 советов, которые снова сделают ваш смартфон быстрым

Большинству смартфонов все еще можно помочь

Почти у всех владельцев Android-смартфонов наступает тот момент, когда гаджет начинает тормозить и не справляется с определенными задачами. Именно для таких пользователей есть 8 советов, которые помогут вернуть смартфону производительность.

Советы опубликовали на портале Gizchina.

Освободить память

Эта процедура – первое, что нужно сделать, если телефон тормозит. Большинству приложений требуется много свободного места, особенно мессенджерам, потому что все отправленные фото и видео хранятся на телефоне.

Удалить ненужность

Многие замечали, что на смартфонах установлено много приложений, которые никто никогда не запускал. Но удалив их, вы сразу заметите, что телефон стал более живым.

Системная анимация

Не слишком знакомая терминология для большинства пользователей. Если коротко, каждый смартфон имеет определенные графические анимации, которые делают интерфейс приятным. Но если все плохо со скоростью работы гаджета, можно сделать анимацию проще или вообще выключить.

Перезапустить смартфон

Банальный совет, но иногда это срабатывает.

Lite-версии приложений

Многие приложения имеют облегченные версии, которые используют меньше мощностей телефона. Например, Facebook – lite-версию приложения можно легко найти в Play Market.

Обновление системы

Не забывайте обновлять Android, когда приходят его последние версии, ведь производители таким образом пытаются сделать пользование своими гаджетами более приятным.

Сброс к заводским настройкам

Это последнее, что нужно делать, и если не помогли все другие способы. Но подготовьтесь, потому что все файлы и программы после сброса удаляются.

Кастомная прошивка

Это нужно делать осторожно и желательно опытным пользователям, потому что можно сделать еще хуже или вообще превратить смартфон в кирпич.

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