Тормозить Android? 8 порад, які знову зроблять ваш смартфон швидким

Більшості смартфонів все ще можна допомогти

Майже у всіх власників Android-смартфонів настає той самий момент, коли гаджет починає тормозити і не справляється з певними завданнями. Саме для таких користувачів є 8 порад, які допоможуть повернути смартфону продуктивність.

Поради опублікували на порталі Gizchina.

Звільнити пам'ять

Ця процедура — перше, що потрібно зробити, якщо телефон тормозить. Більшості додатків потрібно багато вільного місця, особливо месенджерам, тому що усі надіслані фото та відео зберігаються на телефоні.

Видалити непотріб

Багато хто помічав, що на смартфонах встановлено багато додатків, які ніхто ніколи не запускав. Але видаливши їх ви одразу помітити, що телефон став живішим.

Системна анімація

Не дуже знайома термінологія для більшості користувачів. Якщо коротко, кожен смартфон має певні графічні анімації, які роблять інфтерфейс приємним. Але якщо все погано зі швідкістю роботи гаджета, можна зробити анімацію простішою або взагалі вимкнути.

Перезапустити смартфон

Банальна порада, але іноді це спрацьовує.

Lite-версії дадатків

Багато додатків мають полегшені версії, які використовують менше потужностей телефону. Наприклад, Facebook — lite-версію додатку можна легко знайти у Play Market.

Оновлення системи

Не забувайте оновлювати Android, коли приходять його останні версії, адже виробники таким чином намагаються зробити користування своїми гаджетами приємнішим.

Скидання до заводських налаштувань

Це останнє, що потрібно робити, та якщо не допомогли всі інші способи. Але підготуйтеся, тому що усі файли та програми після скидання видаляться.

Кастомна прошивка

Це потрібно робити обережно та бажано досвідченим користувачам, тому що можна зробити ще гірше або взагалі перетворити смартфон на цеглину.

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