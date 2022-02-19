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Коли міняти гуму на літню в Україні — поради автомобілістам

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Шини відрізняються, окрім іншого, малюнком протектора Новина оновлена 19 лютого 2022, 15:18
Шини відрізняються, окрім іншого, малюнком протектора

Є кілька важливих моментів

Погода за вікном потроху нагадує весняну, але радіти зміні сезону поки що рано — березень може ще здивувати українців заморозками. Одна з категорій людей, які чекають на стабільне тепло — автомобілісти. Адже з потеплінням приходить і необхідність заміни зимової гуми на літню.

Вимоги до видів гуми відрізняються залежно від пори року, пише портал Аuto.bigmir.net, адже саме від покришок залежить якість зчеплення з дорогою. Але ніхто не може сказати точний день та годину, коли зимові шини слід міняти на літні. Водії визначають це за низкою ознак:

  1. Погода за вікном. Очевидно, якщо в березні на вулиці стійкий мінус, а на дорогах — ожеледь, міняти гуму рано. Літні шини потрібні після того, як середньоденна температура встановиться на позначці вище +7 градусів за Цельсієм.
  2. Стан дороги. Протектори літніх та зимових шин відрізняються. Взимку потрібна більш "чіпка" гума, для керування на слизькій дорозі. Влітку такі покришки погіршать керованість машини.

Що ще потрібно пам’ятати при заміні гуми:

  • шину потрібно менше комплектами — 4 "зими" на 4 "літа",
  • перед тим як відкладати гуму на зберігання її потрібно вимити та перевірити стан,
  • щоб шини зношувалися рівномірніше — можна міняти їх місцями при наступній заміні.

Коли відбувається заміна шин, краще одразу перевірити гальмівні колодки, щоб у літніх поїздках не випливли неприємні сюрпризи. Також, щоб підготуватися до літа, експерти радять не тільки перевірити та замінити за потребою всі рідини в автомобілі, але й перевірити кондиціонер, двірники та роботу охолодження двигуна.

Не буде зайвим і зовнішній марафет. "Телеграф" публікував добірку способів відновити блискучий вигляд машини після зимового сезону.

Теги:
#Автомобіль #Шини #Весна #Літня гума
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