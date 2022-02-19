Когда менять резину на летнюю в Украине - советы автомобилистам

Есть несколько важных моментов

Погода за окном понемногу напоминает весеннюю, но радоваться смене сезона пока рано — март может еще удивить украинцев заморозками. Одна из категорий людей, которые ждут стабильного тепла — автомобилисты. Ведь с потеплением приходит и необходимость в замене зимней резины на летнюю.

Требования к видам резины отличается в зависимости от времени года, пишет портал Аuto.bigmir.net, ведь именно от покрышек зависит качество сцепления с дорогой. Но никто не может сказать точный день и час, когда зимние шины следует менять на летние. Водители определяют это по ряду признаков:

Погода за окном. Очевидно, что если в марте на улице стойкий минус, а на дорогах — гололед, менять резину рано. Летние шины нужны после того как среднедневная температура установится на отметке выше +7 градусов по Цельсию. Состояние дороги. Протекторы летних и зимних шин отличаются. Зимой нужна более "цепкая" резина, для управления на скользкой дороге. Летом такие покрышки ухудшат управляемость машины.

Что еще нужно помнить при замене резины:

шину нужно мень комплектами — 4 "зимы" на 4 "лета",

перед тем как откладывать резину на хранение ее нужно вымыть и проверить состояние,

чтобы шины изнашивались равномернее — можно менять их местами при следующей замене.

Когда происходит замена шин, лучше сразу проверить тормозные колодки, чтобы в летних поездках не "выплыли" неприятные сюрпризы. Также, чтобы подготовиться к лету, эксперты советуют не только проверить и заменить по необходимости все жидкости в автомобиле, но и проверить кондиционер, дворники и работу охлаждения двигателя.

Не будет лишним и внешний "марафет". "Телеграф" публиковал подборку способов восстановить блестящий внешний вид машины после зимнего сезона.