После вторжения России у украинцев начались сбои в Telegram: Дуров объяснил причину

Основатель мессенджера Telegram назвал причину сбоев в работе сервиса, которые произошли 24 февраля.

После начала вторжения России на территорию Украины, у многих украинцев начались проблемы и перебои в работе банков и мобильных операторов, а также и с мессенджером Telegram. Основатель приложения Павел Дуров объяснил эти сбои прецедентной нагрузкой Telegram.

Об этом он сообщил в своем официальном канале в Telegram, 24 февраля.

"Из-за сегодняшних событий европейский кластер Telegram столкнулся с беспрецедентной нагрузкой. В результате некоторые пользователи могут наблюдать периодические краткосрочные перебои в работе ряда сервисов Telegram" — написал Дуров, отметив, что его команда делает все возможное, чтобы сохранить высокую скорость отправки и получения сообщений, чтобы люди могли общаться между собой.

Также отметим, что специалисты Госспецсвязи обратились к украинским операторам с просьбой не ограничивать абонентам возможность общаться, если у них вдруг закончатся деньги на счете. Такую "привилегию" хотят ввести на время военных действий.

Напомним, что в Украине в настоящее время введено военное положение. Такое решение было принято после того, как президент России Владимир Путин фактически объявил Украине войну.