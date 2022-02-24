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Після вторгнення Росії, в українців почалися збої в Telegram: Дуров пояснив причину

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Дуров назвав причину збоїв у Telegram Новина оновлена 24 лютого 2022, 15:46
Дуров назвав причину збоїв у Telegram

Засновник месенджера Telegram назвав причину збоїв у роботі сервісу, які сталися 24 лютого.

Після початку вторгнення Росії на територію України, у багатьох українців почалися проблеми та перебої у роботі банків та мобільних операторів, а також і з месенджером Telegram. Засновник програми Павло Дуров пояснив ці збої прецедентним навантаженням Telegram.

Про це він повідомив у своєму офіційному каналі у Telegram, 24 лютого.

"Через сьогоднішні події європейський кластер Telegram зіткнувся з безпрецедентним навантаженням. В результаті деякі користувачі можуть спостерігати періодичні короткострокові перебої в роботі низки сервісів Telegram " — написав Дуров, зазначивши, що його команда робить все можливе, щоб зберегти високу швидкість відправлення та отримання повідомлень щоб люди могли спілкуватися між собою.

Також зазначимо, що фахівці Держспецзв’язку звернулися до українських операторів із проханням не обмежувати абонентам можливість спілкуватися, якщо у них раптом закінчаться гроші на рахунку. Такий "привілей" хочуть запровадити на час воєнних дій.

Нагадаємо, що в Україні нині запроваджено воєнний стан. Таке рішення було ухвалено після того, як президент Росії Володимир Путін фактично оголосив Україні війну.

Теги:
#Україна #Росія #Війна #Telegram
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