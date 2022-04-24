Почему не стоит оставлять зарядное устройство в розетке?

Несколько важных причин, почему нельзя оставлять зарядное устройство в розетке.

Мы так привыкли заряжать ежедневно свои гаджеты, что просто ленимся доставать зарядное устройства из розеток каждый раз. А зачем, если вечером или утром снова нужно будет заряжать. Но в этом и кроется главная опасность.

Почему нельзя оставлять в сети зарядное устройство и какие опасности это влечет за собой — в материале "Телеграфа".

Нарушение правил техники вашей же безопасности

Оставляя без присмотра что-либо включенное в розетку, человек грубо нарушает технику безопасности. Но одна из главных причин бытовых пожаров – короткое замыкание. И оно может произойти по ряду причин, например, при скачке напряжения в сети или из-за неисправного зарядного устройства, предупреждают в ГСЧС.

Спасатели отмечают, что зарядное устройство категорически нельзя оставлять в розетке во время грозы. И это правило касается фактически всех электронных приборов. При сильной грозе и штормовом ветре желательно отключить все электроприборы в доме.

Экономия электроэнергии

Еще одна причина — зарядное устройство в розетке продолжает работать вхолостую и потреблять электроэнергию. Оставленная зарядка потребляет очень мало электроэнергии, в месяц это может обойтись всего лишь в несколько копеек.

Эффективность работы зарядного устройства

Хоть и незначительно, но все же есть спад. Это происходит незаметно и результат может быть виден через несколько лет, когда телефон нужно будет заряжать значительно дольше. Конечно, к тому времени пора будет менять и сам телефон, но в целях экономии лучше перестраховаться.

Работа аккумулятора

Эксперты отмечают, чтобы полностью зарядить аккумулятор на мобильном телефоне, необходимо примерно 2-3 часа. Если регулярно оставлять мобильный телефон заряжаться на ночь, это может испортить работоспособность аккумулятора. И с каждым разом потребность в зарядке телефона будет увеличиваться.

Неисправность зарядного устройства

Следует обратить внимание и на самое зарядное устройство. Если при зарядке гаджета он нагревается – это норма. Однако неисправные приборы могут нагреваться даже работая в холостую, когда гаджет отключен.

Это означает, что зарядка неисправна, поэтому пользоваться ею опасно, а уж тем более оставлять зарядное устройство в розетке без присмотра.

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Отметим, чтобы телефон, как можно дольше держал заряд, необходимо придерживаться нескольких правил.

Кроме того, следует помнить, что можно воспользоваться некоторыми приложениями, чтобы оставаться на связи даже при отключении от мобильной сети.