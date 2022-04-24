Чому не слід залишати зарядний пристрій у розетці?

Кілька важливих причин, чому не можна залишати зарядний пристрій у розетці.

Ми так звикли заряджати щодня свої гаджети, що просто лінуємося діставати зарядні пристрої з розеток щоразу. А навіщо, якщо ввечері чи вранці знову треба буде заряджати. Але в цьому і є головна небезпека.

Чому не можна залишати в мережі зарядний пристрій і яку небезпеку це несе — у матеріалі "Телеграфу".

Порушення правил техніки вашої безпеки

Залишаючи без нагляду що-небудь включене в розетці, людина грубо порушує техніку безпеки. Але одна з головних причин побутових пожеж – коротке замикання. І воно може статися з ряду причин, наприклад, при стрибку напруги в мережі або через несправний зарядний пристрій, попереджають в ДСНС.

Рятувальники зазначають, що зарядний пристрій не можна залишати в розетці під час грози. І це стосується практично всіх електронних приладів. За сильної грози та штормового вітру бажано відключити всі електроприлади в будинку.

Економія електроенергії

Ще одна причина — зарядний пристрій у розетці продовжує працювати вхолосту та споживати електроенергію. Залишена зарядка споживає дуже мало електроенергії, на місяць це може обійтися лише в кілька копійок. Але все ж таки краще зекономити.

Ефективність роботи зарядного пристрою

Хоч і незначно, але все ж таки є спад. Це відбувається непомітно і результат може бути помітний через кілька років, коли телефон потрібно буде заряджати значно довше. Звичайно, на той час пора міняти і сам телефон, але з метою економії краще перестрахуватися.

Робота акумулятора

Експерти зазначають, щоб повністю зарядити акумулятор на мобільному телефоні необхідно приблизно 2-3 години. Якщо регулярно залишати мобільний телефон на ніч, це може зіпсувати працездатність акумулятора. І щоразу потреба в зарядці телефону буде збільшуватися.

Несправність зарядного пристрою

Слід звернути увагу і на зарядний пристрій. Якщо при заряджанні гаджета він нагрівається – це норма. Однак несправні прилади можуть нагріватися навіть працюючи в вхолосту, коли гаджет вимкнено.

Це означає, що зарядка несправна, тому користуватися нею небезпечно, а тим більше залишати зарядний пристрій у розетці без нагляду.

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Зазначимо, щоб телефон якомога довше тримав заряд, необхідно дотримуватися кількох правил.

Крім того, слід пам’ятати, що можна скористатися деякими додатками, щоб залишатися на зв’язку навіть при відключенні від мобільної мережі.