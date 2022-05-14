Что делать, если не включается телефон

Не стоит расстраиваться и сразу бежать в сервисный центр, ведь эту проблему можно попробовать решить самостоятельно.

Ситуация, когда телефон не включается, да и вообще отказывается подавать хоть какие-то признаки жизни — довольно распространенная. И если такое случилось с вашим гаджетом, то не стоит паниковать, ведь эту проблему вполне можно решить самостоятельно, без серьезных финансовых потерь.

Что нужно делать, чтобы запустить выключенный смартфон, пишет lifehacker.

Как включить телефон, если он не включается

Выполните принудительный перезапуск устройства

Вполне возможно, что телефон не выключился, а просто завис. В таком случае нужно попробовать перезапустить свой гаджет с помощью аппаратных клавиш.

Как принудительно перезагрузить iPhone: на iPhone 8, iPhone 8 Plus или более новых моделях нужно зажать и сразу отпустить сначала клавишу увеличения, а затем уменьшения громкости, а после нажать на боковую кнопку и удерживайте ее. На iPhone 7 или iPhone 7 Plus нужно зажать боковую клавишу вместе с кнопкой уменьшения громкости пока не появиться логотип Apple. На iPhone SE, iPhone 6s, iPhone 6s Plus или более старой модели — клавишу "Домой" вместе с боковой кнопкой.

на iPhone 8, iPhone 8 Plus или более новых моделях нужно зажать и сразу отпустить сначала клавишу увеличения, а затем уменьшения громкости, а после нажать на боковую кнопку и удерживайте ее. На iPhone 7 или iPhone 7 Plus нужно зажать боковую клавишу вместе с кнопкой уменьшения громкости пока не появиться логотип Apple. На iPhone SE, iPhone 6s, iPhone 6s Plus или более старой модели — клавишу "Домой" вместе с боковой кнопкой. Как принудительно перезагрузить смартфон на Android: нужно одновременно нажать на кнопку питания и клавишу уменьшения громкости, и удерживать их 10–15 секунд. Стоит отметить, что некоторым моделям достаточно зажать только кнопку питания.

Достаньте батарею и вставьте ее обратно

Такой способ подходит только для тех, у кого в смартфоне съемная батарея. Вытащите аккумулятор, подождите около минуты и установите его обратно. Затем попробуйте включить телефон.

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Поставьте телефон на зарядку

Возможно ваш телефон просто сильно разрядился. Подключите гаджет к розетке, и подождите пока на дисплее появится индикатор зарядки. Стоит отметить, что он может появиться и через полчаса и через час, поэтому нужно быть терпеливее.

Сбросьте смартфон до заводских настроек

Если все предыдущие варианты не помогли, и смартфон никак не реагирует, можно попробовать восстановить его заводские настройки с помощью аппаратных кнопок. Однако в таком случае вы можете потерять некоторые личные данные.

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Как вернуть исходные настройки на iPhone: гаджет подключите к компьютеру и выполните принудительный перезапуск iPhone. Сразу после этого на мониторе компьютера должно отобразиться окно с дальнейшими инструкциями, которым и нужно следовать.

гаджет подключите к компьютеру и выполните принудительный перезапуск iPhone. Сразу после этого на мониторе компьютера должно отобразиться окно с дальнейшими инструкциями, которым и нужно следовать. Как вернуть исходные настройки на Android: попробуйте следующие комбинации для сброса: клавиша увеличения громкости + кнопка питания; клавиша уменьшения громкости + кнопка питания; клавиша уменьшения громкости + клавиша увеличения громкости + кнопка питания; клавиша уменьшения громкости + кнопка питания + клавиша "Домой"; клавиша увеличения громкости + кнопка питания + клавиша "Домой". Клавиши нужно зажать одновременно и удерживать их около 10–15 секунд.

Ранее "Телеграф" писал, как правильно и сколько раз в день можно заряжать свой смартфон.