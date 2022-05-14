Що робити, якщо не вмикається телефон

Не варто засмучуватися і відразу бігти в сервісний центр, адже цю проблему можна вирішити самостійно.

Ситуація, коли телефон не вмикається, та й взагалі відмовляється подавати хоч якісь ознаки життя – досить поширена. І якщо таке трапилося з вашим гаджетом, то не варто панікувати, адже цю проблему можна вирішити самостійно, без серйозних фінансових втрат.

Що потрібно робити, щоб запустити вимкнений смартфон, пише lifehacker.

Як увімкнути телефон, якщо він не вмикається

Виконайте примусове перезавантаження пристрою

Цілком можливо, що телефон не вимкнувся, а просто завис. У такому випадку необхідно спробувати перезапустити власний гаджет за допомогою апаратних кнопок.

Як примусово перезавантажити iPhone: на iPhone 8, iPhone 8 Plus або новіших моделях потрібно затиснути і відразу відпустити спочатку клавішу збільшення, а потім зменшення гучності, а потім натиснути на бічну кнопку і утримуйте її. На iPhone 7 або iPhone 7 Plus потрібно затиснути бічну клавішу разом з кнопкою зменшення гучності, поки не з’явиться логотип Apple. На iPhone SE, iPhone 6s, iPhone 6s Plus або старішій моделі — клавішу "Додому" разом з боковою кнопкою.

на iPhone 8, iPhone 8 Plus або новіших моделях потрібно затиснути і відразу відпустити спочатку клавішу збільшення, а потім зменшення гучності, а потім натиснути на бічну кнопку і утримуйте її. На iPhone 7 або iPhone 7 Plus потрібно затиснути бічну клавішу разом з кнопкою зменшення гучності, поки не з’явиться логотип Apple. На iPhone SE, iPhone 6s, iPhone 6s Plus або старішій моделі — клавішу "Додому" разом з боковою кнопкою. Як примусово перезавантажити смартфон на Android: потрібно одночасно натиснути кнопку живлення і клавішу зменшення гучності, і утримувати їх 10-15 секунд. Варто зазначити, що деяким моделям досить затиснути лише кнопку живлення.

Дістаньте батарею та вставте її назад

Такий спосіб підходить тільки для тих, у кого у смартфоні знімна батарея. Витягніть акумулятор, зачекайте близько хвилини та встановіть його назад. Потім спробуйте увімкнути телефон.

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Поставте телефон на заряджання

Можливо, ваш телефон просто сильно розрядився. Увімкніть гаджет до розетки, і зачекайте, поки на дисплеї з’явиться індикатор заряджання. Варто відзначити, що він може з’явитися і через пів години і через годину, тому потрібно бути терплячим.

Скиньте смартфон до заводських налаштувань

Якщо всі попередні варіанти не допомогли і смартфон ніяк не реагує, можна спробувати відновити його заводські налаштування за допомогою апаратних кнопок. Однак у такому разі ви можете втратити деякі особисті дані.

Читайте також: Категорія Технології Чи можна тримати телефон на зарядці всю ніч Якщо постійно залишати телефон заряджатися на всю ніч, то це дуже негативно позначиться на роботі гаджета

Як повернути вихідні налаштування на iPhone: приєднайте гаджет до комп’ютера та виконайте примусовий перезапуск iPhone. Відразу після цього на моніторі комп’ютера має відобразитись вікно з подальшими інструкціями, яким і потрібно слідувати.

приєднайте гаджет до комп’ютера та виконайте примусовий перезапуск iPhone. Відразу після цього на моніторі комп’ютера має відобразитись вікно з подальшими інструкціями, яким і потрібно слідувати. Як повернути вихідні установки на Android: спробуйте наступні комбінації для скидання: клавіша збільшення гучності + кнопка живлення; клавіша зменшення гучності + кнопка живлення; клавіша зменшення гучності + клавіша збільшення гучності + клавіша живлення; клавіша зменшення гучності + кнопка живлення + клавіша "Додому"; клавіша збільшення гучності + кнопка живлення + клавіша "Додому". Клавіші потрібно затиснути одночасно та утримувати їх близько 10-15 секунд.

Раніше Телеграф писав, як правильно і скільки разів на день можна заряджати свій смартфон.