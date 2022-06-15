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Почему нельзя ставить свое фото на заставку телефона: названа главная опасность

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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На заставку лучше ставить нейтральную картинку
На заставку лучше ставить нейтральную картинку

Чтобы не навлечь на себя беду, лучше отказаться от своего селфи на заставке телефона.

Выбирая картинку на заставку своего смартфона, многие даже не задумываются, что некоторые варианты могут нести в себе негатив и даже опасность. И пускай это просто народные приметы и суеверия, но ведь они тоже не появились из ниоткуда.

Вместе с появлением современных мобильных телефонов начали появляться и новые приметы и суеверия, одно из которых и гласит, что на заставку нельзя ставить собственные фотографии, а также фото близких людей. Все причина в "черной магии", пишет belnovosti.

Почему нельзя ставить свое фото на заставку телефона

Одно из современных суеверий гласит, что фотография, на которой изображен владелец телефона, может стать причиной многих проблем, а все потому, что фото можно заговорить на негатив и неудачи, и даже на различные болезни. Один мимолетный завистливый взгляд человека, который подсел к вам в автобусе, или где-то в другом месте, может лишить вас удачи или финансов.

Также, таким образом можно навести порчу и болезни на владельца гаджета. Поэтому лучше выбрать для заставки какую-то нейтральную картинку или стандартные "обои", которые предлагает ваш смартфон.

Ранее "Телеграф" писал, какие привычки "убивают" смартфон раньше времени, а также, почему не стоит держать рядом с мобильным телефоном ноутбук и ПК.

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#Мобильный телефон #Смартфон #Телефон