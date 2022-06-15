Чому не можна ставити своє фото на заставку телефону: названо головну небезпеку

Щоб не накликати лиха, краще відмовитися від свого селфі на заставці телефону.

Вибираючи картинку на заставку свого смартфона, багато хто навіть не замислюється, що деякі варіанти можуть нести в собі негатив і навіть небезпеку. І нехай це просто народні прикмети і забобони, але вони теж не з’явилися з нізвідки.

Разом з появою сучасних мобільних телефонів почали з’являтися і нові прикмети і забобони, одна з яких говорить, що на заставку не можна ставити власні фотографії, а також фото близьких людей. Вся причина в "чорній магії", пише belnovosti.

Чому не можна ставити фото на заставку телефону

Одне з сучасних забобонів говорить, що фотографія, на якій зображений власник телефону, може стати причиною багатьох проблем, а все тому, що фото можна заговорити на негатив і невдачі, і навіть різні хвороби. Один швидкоплинний заздрісний погляд людини, яка підсіла до вас в автобусі, або десь в іншому місці, може позбавити вас удачі чи фінансів.

Також, таким чином можна навести псування та хвороби на власника гаджета. Тому краще вибрати для заставки якусь нейтральну картинку або стандартні шпалери, які пропонує ваш смартфон.

Раніше "Телеграф" писав, які звички "вбивають" смартфон раніше часу, а також, чому не варто тримати поруч із мобільним телефоном ноутбук та ПК.