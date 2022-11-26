Оружие как "в боевиках"? США передадут Украине специальные пулеметы против дронов (видео)

Пулеметы будут оборудованы тепловизионным оборудованием

Не только вооружение и снаряды для зенитно-ракетных комплексов, но и пулеметы поставят Украине от США в рамках нового транша военной помощи. Речь про 150 крупнокалиберных пулеметов с тепловизионными прицелами для противодействия БпЛА.

Как отмечает портал Defence Express, речь может идти про системы Minigun. Среди них известный по фильмам M134 Minigun и GAU-19. Эксперты добавляют, что калибр у M134 7,62×51мм, а у GAU-19 — 50 калибр 12,7×99 мм.

На оба эти пулемета можно установить тепловизионное оборудование. Их сверхвысокая скорострельность позволяет бороться с беспилотниками.

Более мелкокалиберный M134 Minigun выдает до 6 тысяч выстрелов в минуту, а GAU-19 до 2 тыс выстрелов в минуту. Из-за такой скорострельности М134 хватит, чтобы уничтожить как иранского Shahed-136 и российского "Ланцета". Отмечается, что GAU-19 будет эффективнее за счет большей мощности.

Эксперты отмечают, что поскольку модель не указана, речь может идти и про полноценную зенитную систему с тепловизионной прицельной станцией и дистанционным управлением. Ранее "Телеграф" рассказывал, какие системы ПВО уже передали или могут передать Украине для борьбы с дронами. Среди них система VAMPIRE, которую можно установить на пикап.