Укр

Оружие как "в боевиках"? США передадут Украине специальные пулеметы против дронов (видео)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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M134 Minigun Новость обновлена 26 ноября 2022, 09:09
M134 Minigun

Пулеметы будут оборудованы тепловизионным оборудованием

Не только вооружение и снаряды для зенитно-ракетных комплексов, но и пулеметы поставят Украине от США в рамках нового транша военной помощи. Речь про 150 крупнокалиберных пулеметов с тепловизионными прицелами для противодействия БпЛА.

Как отмечает портал Defence Express, речь может идти про системы Minigun. Среди них известный по фильмам M134 Minigun и GAU-19. Эксперты добавляют, что калибр у M134 7,62×51мм, а у GAU-19 — 50 калибр 12,7×99 мм.

На оба эти пулемета можно установить тепловизионное оборудование. Их сверхвысокая скорострельность позволяет бороться с беспилотниками.

Более мелкокалиберный M134 Minigun выдает до 6 тысяч выстрелов в минуту, а GAU-19 до 2 тыс выстрелов в минуту. Из-за такой скорострельности М134 хватит, чтобы уничтожить как иранского Shahed-136 и российского "Ланцета". Отмечается, что GAU-19 будет эффективнее за счет большей мощности.

Эксперты отмечают, что поскольку модель не указана, речь может идти и про полноценную зенитную систему с тепловизионной прицельной станцией и дистанционным управлением. Ранее "Телеграф" рассказывал, какие системы ПВО уже передали или могут передать Украине для борьбы с дронами. Среди них система VAMPIRE, которую можно установить на пикап.

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#США #Оружие #Пулеметы