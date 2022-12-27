Старая, но эффективная система ПВО: на что способны ЗРК С-300 (видео)

Система всепогодная и в зависимости от вида отличается способностями к противодействию РЭБ

Система противовоздушной обороны Украины в основном стоится на советских и отечественных видах вооружений. ЗРК С-300, Бук, системы "Оса", "Стрела" и другие считаются менее функциональными, чем зарубежные аналоги.

Но даже с ними украинские военные сбивают множество российских ракет и дронов. Одна из систем, которые на слуху, С-300. Именно ее россияне переделали из оружия защиты от воздушных целей, в орудие атаки по украинским городам.

Система ЗРК С-300 используется для защиты крупных и важных объектов, таких как, например, военные базы. Сбивать может как самолеты, крылатые ракеты, так и баллистические цели. Система включает в себя также и средства обнаружения ракет, а не только пусковые установки. Располагаться объекты могут на расстоянии до 40 км друг от друга. Производить С-300 начали в 70-х годах прошлого века.

Характеристики С-300

Высота борьбы с самолетами и ракетами — от 25 м до 27 км,

дальность действия — от 5 до 150 км,

отслеживание цели — 300 км,

количество целей одновременно — макс. 12,

система работает при любой погоде.

В батальоне С-300 идет шесть пусковых установок с двумя ракетами на каждой. Если ЗРК объединяются в группу, могут "закрыть" небо на десятках тысяч квадратных километров.

Для С-300 есть пару десятков вариантов модификаций. Они отличаются радарами, ракетами, дальностью, возможностями защиты от РЭБ. Отметим, что для ударов по Украине россия использует в основном снаряды весом в 144 кг.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Украину приедет система ПВО ЗРК Patriot — срок разворачивания комплекса около полугода. Оккупанты могут атаковать значительно раньше этой даты — еще до наступления Нового года.