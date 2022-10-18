Украинская ПВО имеет одну важную проблему: полковник объяснил, как ее решить

Если использовать лишь разработки советского времени, то врагу будет легче просчитывать дальнейшие действия украинских защитников

Украина в последние несколько недель серьезно обеспокоена вопросом улучшения системы противовоздушной обороны. Это, в первую очередь, связано с необходимостью "закрыть небо" от массированных российских атак, что происходят с завидной регулярностью. По словам военного эксперта, полковника ВСУ Петра Черника, главная проблема нашей ПВО — это сосредоточие советских единиц техники, отбивающих атаки россиян. Если же мы хотим достичь лучшего результата, нужно пополнить запасы западными аналогами.

Об этом он рассказал в комментарии "РБК-Украина", передает "Телеграф". Черник отметил, что сейчас в основном украинские воины используют для сбития вражеской авиации, ракет и дронов такие ЗРК, как "Бук", С-300, а также системы "Оса", "Игла" и "Стрела". Они имеют весьма ограниченные технические характеристики, что нередко мешает быть более точными и прицельными.

Несмотря на то, что часть советских систем ПВО были получены Украиной от Европы, а также прошли частичную модернизацию, это не делает их абсолютно неизвестными для противника.

"С-300, С-200, Бук-М, "Оса" — противник их строил, противник знает, как они работают и понимает их алгоритм. Значит ищет лазейки, как прорвать", — предупреждает полковник.

Именно поэтому наша страна должна уделить больше внимания западной техники. Одними из хороших вариантов перевооружения Черник считает две системы ПВО — немецкую Iris-T, а также норвежско-американскую NASAMS. У первой есть преимущество в виде радиолокационной системы наведения, а у второй — инфракрасной.

Iris-T имеет восемь ракет в установке, она способна поражать цели на расстоянии до 25 км. При этом огневую цель подобная система может распознать, находясь за 100 км от нее. NASAMS вооружена лишь шестью снарядами, но также весьма эффективна.

Система NASAMS

Этими техническими единицами можно поражать авиацию врага, сбивать ракеты "Калибр", а также советские Х-555 и Х-101. При этом условным Х-22 или "Искандерам" эти системы ПВО вряд ли смогут противостоять максимально эффективно.

Напомним, что помимо ракет оккупанты нередко применяют против мирных городов Украины и иранские беспилотники-шахиды. Что примечательно, даже мирные украинцы уже начинают на них охотиться, что, впрочем, не слишком нравится правоохранителям.