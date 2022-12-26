Когда ждать новые провокации россии: военный эксперт назвал возможную дату

Близится дата, которую в кремле считают важной

Военный эксперт оценил угрозу российских провокаций на новогодние праздники и другие важные для страны-агрессора даты. Стало известно, к чему можно готовиться Украине.

Полковник запаса СБУ Михаил Притула в комментарии телеканалу "Киев" заявил, что путин переживает развал СССР, как собственную трагедию и поэтому в честь 100-летния (30 декабря) со дня его создания от российского диктатора можно ожидать какой-то провокации.

"Он (путин — Ред.) будет отмечать 100 лет покойному Советскому Союзу. Его крах для него большая трагедия. Он готовится как-то отмечать эту дату. Поэтому в любом случае он будет какую-то мерзость делать для Украины и для других стран… Он сам декларировал, что это (развал СССР — Ред.) для него большая трагедия. Личная почему-то", — считает Притула.

Также военный эксперт предположил, как именно путин будет "отмечать" эту дату и к чему можно готовиться Украине.

"Может будет пускать ракеты 30 декабря, может что-то подпишет с лукашенко. Может даже с януковичем что-то подпишет. Это уже его извращения, тут мы с этим ничего не сделаем", — говорит Притула.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Польше предположили, когда может закончится война в Украине.

Также мы сообщали о том, что глава украинской разведки рассказал, как именно будет возвращен Крым.