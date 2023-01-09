Укр

Новые ракеты для Украины дают США: что о них известно и где их будут применять (видео)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
Читати українською
Автор
613
Плавники Zuni автоматически раскрываются, когда ракета покидает пусковую установку Новость обновлена 09 января 2023, 11:21
Плавники Zuni автоматически раскрываются, когда ракета покидает пусковую установку. Фото airandspace.si.edu

У ракет долгая история использования, но они до сих пор доказывают эффективность

США включили в новый пакет военной помощи Украине четыре тысячи ракет Zuni. Это авиационная ракета класса "воздух — земля", родом из 50-х и массово использовавшихся во время войны во Вьетнаме.

Максимальное расстояние, на которое можно ударить такой ракетой точно в цель — 8 км. Она применяется против небольших целей на море и на суше, например танков, небольших кораблей и схожего. Несмотря на длительную историю использования такие ракеты стоят на вооружение в США и во Франции и теперь.

Что известно про ракеты Zuni:

  • авиациооная ракета калибром 127 мм
  • длина снаряда — 2,79 м,
  • в зависимости от назначения может быть разная боевая часть — осколочно0фугансная, фугасная, бронебойная и другие
  • максимальная скорость 725 м/с (2610 км/ч)
  • максимальная дальность выстрела — до 9 км, но прицельное расстояние чуть меньше.

Эксперты отмечают, что США передает более старое вооружение для адаптации к советской технике, но как именно будут использоваться ракеты Zuni пока неизвестно. В Пентагоне рассказали только, что Zuni — один из способов помочь использовать более эффективно имеющиеся самолеты и вертолеты, а также отметили успешное использование ВСУ ракет HARM с МиГ-2.

В пакете помощи также были объявлены БМП Bradley. Удалось узнать, что это будет модификация M2A2 ODS, имеющая преимущество в обмене данными со спутником и другими машинами по сравнению с базовой моделью.

Теги:
#США #Ракеты