Новые ракеты для Украины дают США: что о них известно и где их будут применять (видео)

У ракет долгая история использования, но они до сих пор доказывают эффективность

США включили в новый пакет военной помощи Украине четыре тысячи ракет Zuni. Это авиационная ракета класса "воздух — земля", родом из 50-х и массово использовавшихся во время войны во Вьетнаме.

Максимальное расстояние, на которое можно ударить такой ракетой точно в цель — 8 км. Она применяется против небольших целей на море и на суше, например танков, небольших кораблей и схожего. Несмотря на длительную историю использования такие ракеты стоят на вооружение в США и во Франции и теперь.

Что известно про ракеты Zuni:

авиациооная ракета калибром 127 мм

длина снаряда — 2,79 м,

в зависимости от назначения может быть разная боевая часть — осколочно0фугансная, фугасная, бронебойная и другие

максимальная скорость 725 м/с (2610 км/ч)

максимальная дальность выстрела — до 9 км, но прицельное расстояние чуть меньше.

Эксперты отмечают, что США передает более старое вооружение для адаптации к советской технике, но как именно будут использоваться ракеты Zuni пока неизвестно. В Пентагоне рассказали только, что Zuni — один из способов помочь использовать более эффективно имеющиеся самолеты и вертолеты, а также отметили успешное использование ВСУ ракет HARM с МиГ-2.

В пакете помощи также были объявлены БМП Bradley. Удалось узнать, что это будет модификация M2A2 ODS, имеющая преимущество в обмене данными со спутником и другими машинами по сравнению с базовой моделью.