Телефон зарядится вдвое быстрее: маленькая хитрость, которая 100% работает

В этом деле поможет всего одна функция

В условиях постоянных отключений света, когда ты не всегда знаешь на сколько долго будет электричество, как минимум телефон стараешься зарядить как можно быстрее. И быстрая зарядка — это реально, далее расскажем как. Также не стоит забывать и о некоторых функциях, которые лучше отключить, если вы хотите сэкономить заряд батареи.

О способе, который поможет за минимальное время зарядить аккумулятор вашего смартфона, пишет портал itechua. И не забывайте, что пользоваться гаджетом во время зарядки не стоит, ведь таким образом вы только увеличиваете время заряжания.

Как быстрее зарядить телефон

Все очень просто — перед тем, как поставить свой телефон на зарядку включите функцию "Полет". Этот режим отключит все остальные функции, которые "едят" много заряда, что поможет вам зарядить аккумулятор необходимой энергией практически вдвое быстрее обычного.

Также "Полет" — это отличный вариант еще и для того, чтобы экономить электроэнергию. Поэтому если видите, что ваш гаджет садится, а зарядить его пока нет возможности, берите этот лайфхак на заметку.

Ранее "Телеграф" рассказывал, из-за чего мобильный телефон может начать медленнее заряжаться. Эксперты выделили самые частые причины.