Больше “Богдан” и “Ольхи”: полковник артиллерии объяснил, что ВСУ нужно для победы

Украинский ВПК может и должен наращивать производство, это поможет победить

В условиях интенсивных боевых действий Украина должна не только использовать все имеющиеся у нее средства артиллерийского поражения противника, но и наращивать их за счет собственного производства боеприпасов и наиболее удачных образцов собственной техники.

Об этом в блоге для Censor.net пишет полковник Ракетных войск и артиллерии ВСУ Сергей Баранов.

По его словам, формирование артиллерийских "кулаков" позволило ВСУ создать эффективную оборону, которую оккупанты на многих направлениях не научились преодолевать до сих пор. Но высокая интенсивность боевых действий привела к тому, что Украина нуждается в большом количестве артиллерии и боеприпасов, которые западные партнеры обеспечит не всегда могут.

Так, в месяц ВСУ используют до 100 тысяч снарядов разных калибров, и для систематического пополнения запасов необходимо иметь как собственное производство, так и поддержку стран-союзников. В том числе значительные поставки советских калибров 122 и 152 мм.

Также полковник-артиллерист называет первоочередной задачей военно-промышленного комплекса наращивание наиболее эффективных образцов украинского вооружения, к которым эксперт относит самоходку "Богдана" и 300-мм реактивную систему "Ольха".

"Украинская САУ "Богдана" калибра 155 мм образцово отработала все задачи, показав, по крайней мере, не меньше западных образцов эффективность. Украинский комплекс РСЗО "Ольха-М" мог бы стать существенным фактором нашей будущей победы!" — подчеркивает Баранов.

Эксперт не зря упоминает в этом списке РСЗО "Ольха", которая превосходит легендарный американский HIMARS по расстоянию удара: американцы пока поставили украинским военным ракеты с дальнобойностью до 80 км против 120 у нашей ракетной системы.

Как уже сообщал "Телеграф", "Ольха" стреляет 300-мм снарядами, которые мощнее ракет HIMARS, но так же точны благодаря тому, что полет ракеты можно корректировать за счет наличия импульсных двигателей. Также снаряд имеет систему наведения и возможность принимать сигналы спутниковой навигации. То есть, при фактически таком же точном попадании, как при стрельбе из HIMARS, более мощный (300 мм против 227 мм) боеприпас "Ольхи" может нанести больший урон врагу.

Также Сергей Баранов подчеркивает необходимость для ВПК Украины развернуть производство минометов калибром 60 и 120 мм, а украинские героические минометчики искусно "разбирают" на детали российские укрепления и пехоту.

"Опыт обороны Бахмута и Соледара демонстрирует, что применяемая противником тактика малых штурмовых групп требует наращивания использования минометного огня. Расчет украинского миномета способен произвести до 300 выстрелов в сутки. И этим огненным валом остановить продвижение врага к нашим позициям. Поэтому 120 и 60 мм мины нужны нам как воздух!", — подчеркивает Сергей Баранов.

Заметим, что ГП "Укроборонпром" уже наладил производство украиснких 82-мм мин, которые на испытаниях показали лучшие показатели чем советские аналоги.

В целом украино-российская война показала главную роль в ней артиллерии, причем НАТОвские образцы показали свое преимущество над советскими и российскими, а их количество в ВСУ превышает их число в некоторых странах самого Альянса.