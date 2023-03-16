Спасли Угледар? Британская разведка назвала оружие, которое помогло ВСУ разгромить оккупантов

ВСУ начали получать его еще осенью на случай наступления оккупантов и оно помогло

Постоянное уничтожение бронетанковых колонн оккупантов под Угледаром Донецкой области стали результатом умелого использования артиллеристами ВСУ высокоэффективного натовского оружия – системы дистанционных противотанковых минных комплексов, или сокращенно RAAM.

Об этом на своей официальной странице в Twitter сообщает Министерство обороны Великобритании.

По их данным, под Угледаром ВСУ активно использовали снаряды удалённого минирования, позволяющие создать противотанковое минное поле на дистанции до 17 километров. Причем часто этими снарядами минировали местность не только перед наступавшей российской бронетехникой, но и позади неё, что приводило к дополнительным потерям и при отступлении врага.

Еще осенью 2022-го, в преддверии активных наступательных действий вс рф, Украина начала получать 155 мм выстрелы RAAM (Remote Anti-Armor Munition. — Ред.), являющие собой снаряды с девятью противотанковыми минами М70 внутри. Каждая весит 2 килограмма, из которых 800 граммов приходятся на заряд взрывчатки.

Мина предназначена для подрыва проходящей над ней вражеской бронетехники. Адская машинка обычно не подлежит извлечению и потому самоликвидируется спустя несколько суток после установки.

Десятком-другим выстрелов RAAM можно создать сплошное минное поле на пути вражеской техники, что ВСУ успешно и проделывали под Угледаром уже не раз.

Также по мнению британцев, одной из вероятных дополнительных причин наступления на Угледар было стремление российского минобороны показать бо́льшие результаты, чем у группы "Вагнера", имевшей тактические продвижения на Бахмутском направлении. Это также повлияло на действия оккупантов и их потери в результате штурмовых действий.

Стоит ожидать, что потери оккупантов будут только расти, ведь эффективной тактике ВСУ и оружию НАТО они могут противопоставить лишь "модернизируемые" танки 50-летней давности.