"Нож" Т64БМ против ПТУРа: как украинские танки держат удары российских ракет

Украинский комплект динамической защиты спас экипаж и танк

Украинский модернизированный танк Т-64БМ смог пережить прямое попадание в башню противотанковой ракеты оккупантов, отделавшись потерей лишь нескольких элементов техники. Никто из экипажа даже не был ранен. Спасти людей и машину помог украинский комплекс динамической брони "Нож".

Видео с попаданием ракеты разместил в своем Telegram-канале офицер Армии Обороны Израиля Игаль Левин. В ходе движения экипаж ощутил попадание ракеты, а при осмотре повреждений машины увидел сработавший комплекс динамической защиты, который и спас танк.

"Минус командирский прицел, пулемет и датчик ветра", — констатирует один из украинских бойцов на видео.

Отметим, что Т-64БМ оборудован комплексом динамической защиты "Нож" украинского производства, выпуск которого начался в 2003 году для замены устаревших к тому времени "советских" средств защиты.

Уникальность "Ножа" состоит в его принципе действия: как и прочие комплексы подобной защиты, он оборудован пластинами со взрывчаткой, которые при попадании ракеты должны сдетонировать и тем самым ослабить удар ПТУРа.

Но украинский "Нож" действует чуть иначе – комплекс не ждет попадания ракеты, а "выстреливает" навстречу ей одну из пластин со взрывчаткой. Тем самым взрыв происходит на расстоянии от брони, что сильнее ослабляет вражеский снаряд и не нарушает целостность комплекта – соседние с "выстреленной" пластиной ВВ остаются на местах и могут быть использованы позже.

Именно такие особенности нашей динамической защиты и помогли спасти танк и его экипаж от российского ПТУРа.

Напомним, модернизация Т-64БМ уже не раз доказывала его высокие боевые характеристики, в том числе в ходе прямых танковых дуэлей с бронетехникой оккупантов. Также "Телеграф" писал, что накануне в Украину прибыли первые "колесные танки" из Франции.