Не только снаряды: что Пакистан передал Украине и чем еще может помочь союзник Китая

Пакистан может поставить Украине сотни тысяч снарядов, не считая другого вооружения, правда есть серьезное ограничение

В сети появились фото пакистанских 122 мм реактивных снарядов (РС), которые украинские воины заряжают в установку РСЗО БМ-21 "Град". Ранее уже появлялась информация о поставке 10 тысяч РС, но, как разбирался "Телеграф", это далеко не единственная помощь, которую Пакистан может оказать Украине, ведь эта страна обладает своей серьезной оборонной промышленностью.

Как подчеркивает в своем Telegram-канале военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, у Пакистана есть ещё много чего, что может пригодится ВСУ.

Действительно, военно-промышленный комплекс Пакистана представлен более чем 60 предприятиями разного профиля. Заводы способны производить продукцию, начиная со стрелкового оружия и заканчивая самолетами, в том числе боевыми дронами, и малыми кораблями типа ракетных катеров.

К примеру, в ноябре 2022 года Пакистан представил свой новейший боевой беспилотник Shahpar-2, способный пролететь до 1000 км, вести разведку и наносить удары по выявленным целям.

БПЛА Shahpar-2

Также Пакистан обладает мощной бронетанковой промышленностью, выпускающей лицензионные китайские танки и американские БТР М113. Исламабад также имеет более 300 танков Т-80УД, поставленных ранее Киевом и часть которых Пакистан может передать нашей стране.

В то же время передача Пакистаном ВСУ самых современных своих танков "Аль-Халид" под серьезным вопросом, ведь они являются лицензионной копией китайского танка MBT-2000, и вряд ли КНР даст согласие на их поставку.

Танк MBT-2000 он же "Аль-Халид"

Но в чем Пакистан точно может помочь Украине, так это поставкой стрелково-артиллерийского вооружения и боеприпасов к ним, которые представлены в основном еще советскими и американскими образцами.

К примеру, завод "Вах-2" в городе Карачи может производить крупнокалиберные пулеметы 12,7 мм (до 3000 в год), весьма удобные для борьбы с иранскими дронами-камикадзе "Шахед" или 106,7 мм безоткатные пушки М40А1 (до 300 в год), которые можно устанавливать на пикапы.

Завод в городе Ландхи способен выпускать в год до 450 пушек М40А1, до 100 минометов калибра 120 мм, до 600 минометов калибра 81 мм, порядка 1000 РПГ-7 и может развернуть производство минометов калибра 60 мм.

Боеприпасы к артиллерии в Пакистане производят пять заводов, расположенных в городе Вах, два из которых крупнейшие, способны производить в год порядка 200 тысяч снарядов к орудиям калибра 203 мм, 152 мм, 130 мм, 122 мм, 105 мм и 122 мм РС к РСЗО "Град" (в пакистанской версии — "Азаб"). Еще в списке более 650 тысяч мин к минометам калибра 60 мм, 82 мм и 120 мм.

Возможности РС Yarmuk к "Граду"

Также заводы могут производить авиабомбы весом до 300 кг, снаряды к танковым пушкам калибра 105 мм и 125 мм, выстрелы к гранатометам, снаряды к мелкокалиберным пушкам 20 мм и 37 мм, противотанковые и противопехотные мины, и многое другое.

Поставка ВСУ боеприпасов производства Пакистана не требует согласия КНР, как в случае с танками, которые являются лицензионной копией китайских, и может быть налажена без особых дипломатических осложнений.

Отметим, что Китай отреагировал на заявление диктатора путина о размещении в Беларуси ядерного оружия, заявив, что проблемы необходимо решать дипломатическим путем.